Messina, Musolino (IV): “esperti fantasma a Palazzo Zanca, il Sindaco istituisca un albo per le candidature”

“In un Comune che ha esperti per quasi ogni argomento, non è stata ancora presentata un’attività, iniziativa o proposta partorita da questi esperti”, dichiara il senatore Dafne Musolino intervenendo duramente sulla gestione delle nomine degli esperti al Comune di Messina. “Ma questi esperti una relazione la devono presentare per giustificare la necessità della loro nomina anche se gratuita? Perché se non si capisce che cosa facciano, mi pare chiaro che la nomina non serva a nulla”. “Se la nomina non serve a nulla – incalza Musolino – perché viene fatta? Quale è il vero fine di queste nomine? Soddisfare le velleità di chi le accetta o allargare il giro dei sostenitori dell’amministrazione? Ovviamente non ci stiamo riferendo alle persone nominate che sono tutte sicuramente professionisti affermati nei settori di rispettiva competenza, ma la critica riguarda il metodo e lo scopo”.

“Poiché al Comune di Messina pensano che la trasparenza sia un parametro di valutazione del servizio di pulizia delle vetrate di Zanca, e queste nomine vengono partorite senza consentire nessuna verifica sulle condizioni e sulle motivazioni della scelta, invitiamo l’amministrazione comunale a istituire un albo al quale chiunque sia desideroso di mettere la propria esperienza e capacità al servizio del Sindaco, possa presentare la relativa candidatura, documentando titoli posseduti ed esperienza pregressa”. “Sarebbe un bel cambiamento rispetto a quanto fatto finora – conclude Musolino – e soprattutto consentirebbe a chiunque ne abbia la volontà di partecipare alla vita amministrativa del suo comune senza dovere ricorrere a presentazioni o altri mezzi per farsi introdurre a palazzo”.