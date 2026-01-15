Messina, Musolino accusa: “Amministrazione Basile rapida solo per feste e incarichi agli amici”

“Prendono il via solo oggi i lavori per risolvere il problema degli allagamenti nelle fondamenta dell’ex Hotel Riviera. Un avvio tardivo che smentisce clamorosamente quanto affermato dall’Amministrazione comunale che, già lo scorso ottobre, in risposta ad un mio intervento, aveva garantito che la soluzione era pronta. Sono passati tre mesi di nulla per avviare un cantiere di cui, peraltro, non si conosce nemmeno la durata prevista”. Lo dichiara in una nota il senatore di Italia Viva Dafne Musolino, commentando l’avvio dei lavori nella struttura di viale della Libertà.

“Ci troviamo di fronte all’amministrazione degli annunci”

“Questo ritardo- prosegue Musolino –è l’ennesima conferma che ci troviamo di fronte all’amministrazione degli annunci, del ‘faremo, diremo, risolveremo’, ma che alla prova dei fatti dimostra una preoccupante immobilità sulle questioni strutturali della città. Appare evidente che il Sindaco e la sua Giunta siano capaci e solerti solo quando si tratta di spendere denaro pubblico per concerti, eventi di piazza e ospitate di comici”. “Eventi che vengono spacciati alla cittadinanza come grandi occasioni di lavoro e rilancio economico- incalza la Musolino -ma che nella realtà non creano alcuna occupazione per i messinesi, se non per quel cerchio magico vicino all’amministrazione. Assistiamo infatti al continuo affidamento di incarichi per la comunicazione social e televisiva a prezzi esorbitanti, assegnati senza alcuna previa selezione pubblica ma basati esclusivamente su valutazioni discrezionali. Un modus operandi che è e sarà sempre nemico del merito e della trasparenza, a discapito delle reali esigenze della città”, conclude Musolino