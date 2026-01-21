Messina: Militello Rosmarino festeggia il Santo Patrono, disposta la chiusura della SP161

In vista dei festeggiamenti di San Biagio, Patrono di Militello Rosmarino, la Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 161 dell’Alcara nel tratto compreso tra il km 3+000 e il km 8+800. Il provvedimento sarà in vigore martedì 3 febbraio, dalle 08:00 alle 16:00, per consentire una gestione più sicura dei flussi di visitatori attesi per la ricorrenza. Durante la chiusura, i veicoli saranno deviati sulla strada provinciale 161 Bis “Ferretta – San Piero”, fino al ricongiungimento con la strada provinciale 161.

“La collaborazione tra Palazzo dei Leoni e il Comune di Militello Rosmarino è essenziale per garantire sicurezza e ordine durante la festa del Patrono”, ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile, sottolineando come la sinergia istituzionale rappresenti “una scelta strategica per rispondere alle esigenze della comunità”.