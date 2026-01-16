Messina, l’UGL sull’aumento dei tetti di spesa in sanità: “segnale positivo ma risorse ancora insufficienti”

UGL Salute Messina e UGL UTL Messina, attraverso i Segretari Provinciali Fabrizio Denaro e Tonino Sciotto, accolgono “con senso di responsabilità l’annuncio dell’aumento del tetto di spesa per il personale sanitario destinato alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia, con un incremento di 7 milioni di euro per la provincia di Messina. Tuttavia, pur riconoscendo l’importanza di questo intervento, sottolineiamo con forza che le cifre stanziate non sono sufficienti a colmare il reale fabbisogno di personale sanitario necessario per rispondere alle sfide assistenziali di Messina e del territorio provinciale. L’aumento rappresenta un passo nella giusta direzione, ma resta insufficiente rispetto alle esigenze concrete delle strutture e alla necessità di assunzioni stabili. La verità è che la carenza di personale continua a bloccare l’apertura e la piena operatività di diverse Unità Operative nella nostra provincia. È inaccettabile che interi reparti rimangano depotenziati e che i cittadini debbano subire ritardi, disservizi e limitazioni inaccettabili nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Senza assunzioni stabili e senza organici adeguati, le reti ospedaliere e i servizi territoriali – comprese le tanto annunciate Case di Comunità – rimarranno solo slogan, non servizi reali per la popolazione”.

“Non è più tempo di misure emergenziali o soluzioni improvvisate. Occorre mettere al centro il lavoro, garantire dignità professionale agli operatori e assicurare ai cittadini una sanità pubblica efficiente e accessibile. Ricordiamo inoltre che la riduzione delle liste d’attesa – una delle piaghe più gravi che affliggono il nostro sistema sanitario – non può essere affrontata con straordinari o progettualità occasionali. L’unica risposta seria passa dall’ampliamento degli organici, dalla valorizzazione del personale e da una programmazione che guardi al futuro”, evidenzia la nota. UGL Salute Messina e UGL UTL Messina ribadiscono “il proprio impegno quotidiano nella difesa della sanità pubblica, dei lavoratori e del diritto alla salute dei cittadini. Continueremo, con determinazione e senso di responsabilità, a vigilare affinché promesse e numeri non rimangano sulla carta ma diventino risorse, posti di lavoro e servizi reali per tutto il territorio messinese”.