Messina, l’Ordine degli Architetti: “no al trasferimento dell’Archivio di Stato a Riposto”

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina esprime “la propria ferma contrarietà all’ipotesi di trasferimento dell’Archivio di Stato presso la sede di Riposto. L’Archivio di Stato di Messina rappresenta un presidio culturale e identitario fondamentale per la città e per l’intero territorio provinciale. I documenti in esso custoditi costituiscono non solo una memoria storica di inestimabile valore, ma anche uno strumento di lavoro e approfondimento tecnico indispensabile per professionisti, studiosi, ricercatori e per tutti coloro che operano nei settori dell’architettura, dell’urbanistica, della tutela e della valorizzazione del patrimonio. Allontanare tali documenti dal loro contesto naturale significherebbe privare la comunità messinese di un patrimonio che le appartiene e rendere più complessa l’attività di consultazione, studio e ricerca, con ricadute negative sia sul piano culturale sia su quello professionale”.

L’Ordine degli Architetti PPC di Messina manifesta inoltre “piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale e con gli enti competenti per individuare soluzioni logistiche adeguate e sostenibili, affinché l’Archivio di Stato possa rimanere stabilmente nella città. A Messina esistono infatti strutture idonee per superficie, accessibilità e prestigio, che potrebbero accogliere l’Archivio in modo funzionale e dignitoso. Si richiamano, a titolo esemplificativo, alcuni padiglioni del vecchio Ospedale Margherita, destinato a diventare un nuovo polo culturale, o alcuni padiglioni dell’area fieristica, che per caratteristiche e dimensioni potrebbero rappresentare sedi adeguate”.