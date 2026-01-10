Messina, l’accusa dell’assessore Minutoli: “stazioni meteorologiche non verificate da meteorologi qualificati”

“In un contesto climatico sempre più imprevedibile, caratterizzato da eventi meteorologici estremi come alluvioni, siccità e tempeste, il nowcasting meteorologico rappresenta uno strumento essenziale per la protezione della popolazione e delle infrastrutture. Il nowcasting, ovvero la previsione a brevissimo termine basata su dati in tempo reale, consente di anticipare fenomeni pericolosi con precisione oraria, fornendo informazioni tempestive che possono salvare vite umane e ridurre i danni economici”. E’ quanto dichiara l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli. “In una regione come la Sicilia, particolarmente esposta ai rischi idrogeologici e atmosferici, l’istituzione di una sala di monitoraggio meteorologico dedicata non è soltanto opportuna, ma vitale per garantire alla cittadinanza dati affidabili e azioni coordinate”, rimarca Minutoli.

“Stazioni non verificate da meteorologi qualificati”

“La Sicilia dispone di un network di oltre 270 stazioni meteorologiche distribuite sul territorio, un patrimonio di dati potenzialmente inestimabile per il monitoraggio ambientale. Tuttavia, queste stazioni non sono verificate da meteorologi qualificati e i dati raccolti non vengono sottoposti a una valutazione scientifica sistematica. Senza un’analisi esperta, che includa l’osservazione e la verifica della correttezza scientifica dei rilevamenti, eliminando errori dovuti a malfunzionamenti o anomalie, tali informazioni rischiano di essere inutili o, peggio, fuorvianti. Questo gap rappresenta un grave limite per la prevenzione dei rischi, lasciando la popolazione esposta a interpretazioni approssimative e non validate”, puntualizza Minutoli.

“Istituire una sala di monitoraggio meteorologico”

“Un elemento cruciale in questo scenario è il radar meteorologico, strumento indispensabile per il rilevamento in tempo reale di precipitazioni, temporali e altri fenomeni atmosferici. Il radar consente di tracciare l’evoluzione delle perturbazioni con accuratezza millimetrica, permettendo allerte precoci e interventi mirati.

Purtroppo, in Sicilia il sistema radar non opera con continuità e presenta frequenti problemi tecnici, tra cui interruzioni di servizio e limitazioni nella copertura. Queste carenze compromettono l’efficacia del nowcasting, esponendo l’Isola a vulnerabilità evitabili, come dimostrato dai recenti eventi alluvionali che hanno colpito aree urbane e rurali. L’istituzione di una sala di monitoraggio meteorologico, dotata di personale esperto e tecnologie all’avanguardia, non è un lusso ma una necessità imperativa. Solo attraverso un approccio integrato, che combini i dati delle stazioni meteo con valutazioni scientifiche e un radar affidabile, possiamo fornire alla cittadinanza informazioni precise e salvavita. È tempo di investire in queste infrastrutture per tutelare il nostro territorio e le sue comunità”, conclude Minutoli.