Messina, lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale nelle vie Anassagora e Aristotele

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione della pavimentazione stradale di alcune vie ricadenti nell’area centro-sud del territorio di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle vie Anassagora e Aristotele. Pertanto da domani, giovedì 15, sino a venerdì 23 gennaio, dalle ore 7.30 alle 17, nelle predette strade vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati ed il divieto di transito veicolare per semicarreggiata, garantendo, in sicurezza, il transito veicolare nella semicarreggiata stradale che, di volta, in volta, non sarà interessata dai lavori.

Il senso unico alternato di circolazione nella semicarreggiata che, di volta in volta, non sarà interessata dai lavori, con regolamentazione mediante la collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette; il limite massimo di velocità 30 km/h; garantendo, in sicurezza, il regolare transito pedonale sui marciapiedi o mediante la realizzazione di idonei percorsi pedonali protetti e segnalati e la fruizione di tutti gli accessi laterali ivi insistenti.