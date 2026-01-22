Messina, lavori di pulizia straordinaria della condotta fognaria in via delle Concerie

Lunedì 26 gennaio, dalle ore 8 sino alle 17, in via delle Concerie, in via Istria, nel tratto compreso tra via delle Concerie e viale della Libertà, e in via Gazometro, nel tratto compreso tra via delle Concerie e viale della Libertà, a Messina, saranno istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il divieto di transito veicolare nella parte di carreggiata stradale interessata dai lavori, garantendo in sicurezza il regolare transito veicolare nella parte di carreggiata non interessata dai lavori, con la collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri; e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

I provvedimenti viari sono stati disposti per effettuare nelle predette vie i lavori di pulizia straordinaria della condotta fognaria.