Messina: lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, la viabilità in città

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione in via Guardia, a San Filippo Superiore, a Messina, tra i numeri civici 21 e 27, sono stati previsti provvedimenti viabili. Pertanto, dallo scorso 26 gennaio sino al 6/2/2026, dalle ore 7 alle 18, nel predetto tratto saranno istituiti il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata interessata dai lavori; il senso unico alternato di circolazione nella semicarreggiata non interessata dai lavori, con regolamentazione mediante la collocazione di idonea segnaletica stradale e con impianto semaforico mobile e/o movieri dotati di apposite palette.

Il limite massimo di velocità di 30 km/h, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dai lavori e per un tratto di 50 metri sia a valle che a monte dello stesso tratto; garantendo in sicurezza il transito pedonale e la fruibilità di tutti gli accessi laterali ivi insistenti.