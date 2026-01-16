Messina, lavori di manutenzione rete fognaria in un tratto di viale Italia

Per eseguire lavori di manutenzione della rete fognaria in viale Italia a Messina, nel tratto compreso tra i numeri civici 69 e 75, sono previsti provvedimenti viari. Pertanto dalle ore 8 di oggi, venerdì 16, sino alle 17 di domani, sabato 17, nel predetto tratto vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il divieto di transito veicolare, nella parte di carreggiata stradale interessata dai lavori, garantendo in sicurezza la continuità del transito veicolare, provvedendo, eventualmente, se necessario, ad istituire il senso unico alternato di circolazione nella parte di carreggiata stradale non interessata dai lavori, con regolamentazione mediante la collocazione di idonea segnaletica stradale, con l’ausilio di movieri e con impianto semaforico mobile.

Ed il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra i numeri civici 69 e 75 e per una lunghezza di 50 metri sia a sud, sia a nord del suddetto tratto.