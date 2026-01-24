Messina, La Vardera (Controcorrente) presenta La Cava: “ipotesi di un nostro candidato sindaco”

Oggi pomeriggio all’Hotel Royal di Messina, il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera, ha ufficializzato le adesioni nel movimento dell’avvocato Vincenzo La Cava ed anche degli avvocati Massimo Fiumara e Fortunato Strangi, oltre ai dottori Pietro Cacace (già consigliere comunale), Marcello Parnasso (già candidato al consiglio comunale) e la dottoressa Loredana Polizzi. Durante l’evento sono intervenuti anche Mario Biancuzzo, già consigliere della sesta circoscrizione ed il dottore Massimo De Pasquale.

“Saremo presenti alle comunali”

“Il movimento – spiega il deputato regionale Ismaele La Vardera – é ufficialmente presente in tutta la Sicilia, le adesioni di oggi confermano che Controcorrente é una realtà consolidata anche a Messina. Saremo certamente presenti alle elezioni comunali, valutando anche di presentare un nostro sindaco. Siamo consapevoli delle grandi sfide che abbiamo davanti, questa città sarà certamente protagonista e giocherà un ruolo fondamentale nella costruzione del movimento regionale”.

“Preso apriremo una sede”

“Sono felice – conclude l’ex presidente di Arismè, Vincenzo La Cava – di aver aderito ad un movimento di rottura che ha dimostrato non solo di denunciare, ma di proporre e sognare una Sicilia diversa. Sarò al fianco di Ismaele. Da 48 ore sono sommerso di chiamate da pezzi importanti della città di Messina che mi chiedono di aderire, presto apriremo una sede e, attraverso Ismaele, condurremo battaglie importanti che arriveranno nel cuore delle istituzioni”.