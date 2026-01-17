Messina, la stoccata di Gioveni su quel “questionario anonimo di gradimento di ATM che ancora non arriva!”

“Quando si deciderà ATM a distribuire ai suoi dipendenti il questionario di gradimento votato dal Consiglio Comunale nella seduta del 8 ottobre scorso?”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Messina Libero Gioveni riaccende i riflettori sull’atto di indirizzo, finora totalmente disatteso dal Management dell’azienda trasporti, che il Consiglio Comunale votò all’unanimità al termine di quella seduta d’Aula convocata sul tema ATM alla presenza proprio dei suoi vertici. “Sono trascorsi quasi 3 mesi e mezzo da quella seduta – ricorda Gioveni – in cui la mozione del collega di gruppo Dario Carbone ebbe disco verde dall’Aula proprio perché, in virtù di una “favola” raccontataci dalla presidente di ATM Grillo sul buon andamento dei rapporti fra dirigenza e dipendenti, ci sembrò la proposta del questionario l’unico banco di prova”.

“Eppure – prosegue il consigliere comunale – da quel già lontano 8 ottobre e considerato che certamente non occorre chissà quale sforzo amministrativo produrre un questionario sulla scorta di tanti altri che vengono distribuiti in altre aziende, parecchi dipendenti ancora aspettano di essere interpellati e di esprimere in maniera assolutamente anonima il loro giudizio sull’azienda!”.

“C’è quindi da chiedersi:

Come mai il CdA di ATM ancora tergiversa?

Teme forse che il responso dei dipendenti, al cospetto del “tutto funziona” o del “siamo belli e bravi” propinatici da sempre dalla presidente Grillo, descriva tutt’altra realtà aziendale?

Non è assoluta mancanza di rispetto istituzionale da parte di una società partecipata del Comune il fatto che non dia seguito ad un preciso atto di indirizzo politico voluto dall’organo rappresentativo della città che quella società l’ha voluta?

E il vicesindaco Mondello, da sempre rispettoso dell’Aula, che ha la delega ai rapporti con ATM e che è stato presente in quella seduta vestendo un po’ i panni del “difensore d’ufficio” della sua presidente, cosa dice rispetto all’inadempimento del Management?

Insomma – conclude Gioveni – siamo ancora in attesa di risposte, anzi no, il personale è in attesa di risposte! Tiri fuori, quindi, questo benedetto questionario cara presidente Grillo!” si chiude la nota.