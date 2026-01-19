Messina, la denuncia di La Fauci: “tangenziale al buio da un anno, nuovo sollecito al Cas”

“Ho inviato oggi la quarta comunicazione al Consorzio Autostrade Siciliane per denunciare la grave carenza di illuminazione sulla tangenziale di Messina. Sono trascorsi oltre dodici mesi dalla prima segnalazione del settembre 2024, seguita da altri due solleciti a maggio e giugno 2025. Non ho mai ricevuto alcuna risposta. La situazione necessita di interventi immediati. Tratti dell’intera tangenziale di Messina sono completamente al buio. Gli automobilisti percorrono chilometri di arteria autostradale senza illuminazione. E soprattutto, tutti gli svincoli in entrata e in uscita sono completamente al buio o con illuminazione del tutto inadeguata. Gli automobilisti devono immettersi nel flusso veicolare senza alcuna visibilità adeguata“. Lo dichiara in una nota il vice presidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia).

“Non si tratta solo di disagi. Si tratta di sicurezza stradale. Un’arteria strategica utilizzata quotidianamente da migliaia di cittadini presenta una condizione di scarsa visibilità da oltre un anno. Il rischio di incidenti aumenta ogni giorno. L’inerzia del Consorzio Autostrade Siciliane è inaccettabile. Ho chiesto al CAS di effettuare una ricognizione completa dello stato dell’impianto di illuminazione lungo l’intera tangenziale e tutti gli svincoli, di pianificare e realizzare con urgenza gli interventi di ripristino e potenziamento, e di prevedere un piano di manutenzione regolare. Data la gravità della situazione e l’inerzia prolungata del gestore, ho coinvolto anche il Sindaco Basile e il Prefetto dott.ssa Cosima Di Stani. La sicurezza dei cittadini non può attendere oltre”, conclude La Fauci.