Messina, la denuncia di La Fauci: “parcheggio Giostra aperto ma incompleto, presentata interrogazione”

“Ho presentato un’interrogazione urgente sul parcheggio di viale Giostra Sant’Orsola, aperto al pubblico nelle settimane scorsi nonostante l’opera non sia stata ancora ultimata. Doveva essere completato e inaugurato nove mesi fa, ma ha subito ritardi significativi mai spiegati adeguatamente”. Lo dichiara in una nota il vice presidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia). “L’attuale stato del parcheggio è inaccettabile. Reti arancioni di cantiere ancora presenti in diverse aree, scivoli per disabili realizzati con semplice asfalto senza i requisiti minimi di accessibilità, mezzi pesanti ripresi mentre transitavano contromano all’interno. I cantieri risultano fermi da diversi giorni. Secondo il Vicesindaco mancherebbero ancora sei-sette mesi per l’arrivo dei materiali necessari al completamento, in particolare archetti e barre di delimitazione. Perché si apre un’opera pubblica in condizioni di evidente incompletezza? Quali sono le cause dei ritardi accumulati? Ci sono state varianti al progetto? Qual è il crono-programma dettagliato per il completamento effettivo? Domande semplici, e sarebbe gradita una risposta altrettanto chiara“, evidenzia La Fauci.

“Ho chiesto la convocazione di una commissione”

“Ho chiesto al Presidente della Commissione Viabilità, Salvatore Papa, di convocare una commissione con sopralluogo per verificare lo stato dell’opera. Cosa che fin qui è stata sempre rimandata per motivi di presenza e logistici. Nell’interrogazione chiedo la convocazione urgente di un tavolo tecnico con la partecipazione di tutti gli attori interessati che porti all’effettuazione di un sopralluogo congiunto per verificare direttamente lo stato dell’opera, le criticità presenti e i tempi effettivi di completamento. L’apertura di opere pubbliche incomplete rappresenta un precedente pericoloso che mina la credibilità dell’amministrazione. Il diniego di un sopralluogo configura un ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo democratico che il Consiglio Comunale deve poter svolgere”, conclude La Fauci.