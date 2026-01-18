Messina, la Città Metropolitana replica alle accuse di immobilismo: “interventi già in corso sulla SP45 e milioni di euro programmati per la viabilità”

La Città Metropolitana di Messina interviene “per fare chiarezza in merito alle notizie apparse recentemente sulla stampa che parlano di presunti profili di immobilismo istituzionale nella gestione delle criticità legate al maltempo. Una ricostruzione che l’Ente respinge con decisione, ribadendo un’azione concreta, tempestiva e improntata alla massima trasparenza amministrativa. L’Ente sottolinea di non essere rimasto inattivo né distante rispetto agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio. Al contrario, i servizi tecnici sono stati attivati immediatamente per la valutazione delle cause dei fenomeni di dissesto e per l’individuazione degli interventi prioritari, con l’obiettivo di tutelare la pubblica incolumità e garantire la continuità della viabilità”.

“Con specifico riferimento alla Strada Provinciale 45, la Città Metropolitana precisa che gli interventi sono già in corso da giorni, smentendo qualsiasi ipotesi di ritardi o inerzia. Le opere hanno previsto la realizzazione di un by-pass provvisorio per garantire il transito veicolare, nonché gli interventi di consolidamento strettamente necessari alla mitigazione delle condizioni di rischio. Allo stato attuale, le lavorazioni risultano sostanzialmente concluse e manca ormai soltanto la bitumazione della nuova traccia”.

“Parallelamente, numerosi altri interventi sulla viabilità provinciale risultano già avviati o in fase di appalto, a conferma di un’azione diffusa e strutturata sull’intero territorio. Per quanto riguarda in particolare la rete viaria ricadente nel Comune di Messina, sono attualmente in fase di redazione quattro progetti di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo superiore ai 4 milioni di euro, destinati a migliorare la sicurezza e la funzionalità delle strade provinciali”.

“Sul piano generale, la Città Metropolitana evidenzia di aver colto tutte le opportunità di finanziamento disponibili, operando tuttavia in un contesto reso particolarmente complesso dalla grave e strutturale carenza di risorse umane, soprattutto nei profili tecnici. Una criticità legata ai noti blocchi assunzionali e alla mancata assegnazione di personale da parte dei livelli centrali dello Stato, che l’Ente sta affrontando con determinazione attraverso misure organizzative e amministrative mirate”.

“Viene inoltre annunciata la prossima pubblicazione di tre procedure di gara, per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro, relative ai lavori di manutenzione delle strade provinciali per finalità antincendio – anno 2026. Gli interventi riguarderanno le attività di scerbatura e pulizia delle sedi stradali sull’intera rete provinciale, da eseguire in modo tempestivo e capillare. La Città Metropolitana di Messina ribadisce infine la piena disponibilità a un confronto pubblico basato sui fatti, evidenziando che tutte le attività sono state affrontate in costante e continua interlocuzione con il Sindaco e gli Assessori comunali. Un lavoro svolto in sinergia istituzionale, nel rispetto dei ruoli e con l’obiettivo comune di fornire risposte concrete e misurabili ai cittadini”.