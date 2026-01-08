Messina investe su educazione e sicurezza stradale: presentati i nuovi progetti dell’Amministrazione

Sono stati presentati stamani, a Palazzo Zanca, i nuovi progetti di educazione stradale e sicurezza stradale promossi dall’Amministrazione comunale di Messina. All’incontro con la stampa hanno preso parte il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana Roberto Cicala e l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili Liana Cannata.

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati contenuti e obiettivi del Progetto “Strada Sicura”, approvato dalla Giunta comunale, che prevede lo svolgimento di corsi didattici di educazione stradale a cura della Polizia Municipale negli istituti scolastici cittadini, insieme ai progetti paralleli che l’Amministrazione sta portando avanti per il potenziamento dei sistemi di controllo e regolazione del traffico urbano: varchi elettronici, photored e sistema Guardium.

“Parliamo di un progetto importante e trasversale – ha dichiarato il Sindaco – che mette insieme educazione, sicurezza e tecnologia, coinvolgendo più assessorati e rivolgendosi direttamente ai più giovani. Educare oggi significa costruire la Messina di domani: una città più ordinata, più sicura e più rispettosa delle regole. Attraverso gesti semplici, che entrano nella quotidianità, vogliamo affermare una nuova normalità, fatta di rispetto, attenzione e responsabilità. È questa la vera sfida che come Amministrazione ci siamo posti e che intendiamo perseguire con determinazione”. L’Amministrazione comunale, attraverso gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Polizia Municipale, sta portando avanti una serie di iniziative strategiche volte a migliorare la sicurezza stradale e la mobilità urbana, finanziate anche con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Nel dettaglio dei progetti paralleli ha relazionato l’Assessore Cicala, precisando che “i sistemi di controllo non sostituiscono l’attività della Polizia Municipale: sarà sempre presente un agente per l’accertamento, la verbalizzazione e l’eventuale sanzione delle infrazioni”. “I varchi elettronici – ha spiegato Cicala – consentiranno l’accesso esclusivamente ai veicoli autorizzati in aree sensibili della città, come Largo San Giacomo per la regolamentazione dell’accesso a Piazza Duomo, Piazza Cairoli e l’area dell’isola pedonale San Martino. A questi si aggiunge il progetto Photored, con l’installazione di dieci impianti nei punti più critici del territorio urbano per contrastare le infrazioni semaforiche, spesso causa di incidenti e rallentamenti della viabilità. Infine, il sistema Guardium, dedicato al monitoraggio delle soste irregolari, consentirà controlli più efficaci e una gestione più puntuale del territorio grazie a elaborazioni in tempo reale”.

“Si tratta – ha concluso l’Assessore Cicala – di un approccio integrato alla sicurezza urbana, che unisce formazione, prevenzione e innovazione tecnologica, con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità della mobilità cittadina e la tutela di tutti gli utenti della strada”.

Sul fronte dell’educazione stradale è intervenuta l’Assessora Cannata, che ha evidenziato come il progetto, finanziato anch’esso con i proventi delle sanzioni stradali per un importo complessivo di 20 mila euro, sia stato condiviso con la Commissione consiliare competente. “Il progetto – ha spiegato l’Assessora – prevede lo svolgimento di corsi didattici a cura della Polizia Municipale, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi conoscenze pratiche sulle regole della circolazione, sul rispetto della segnaletica e sull’importanza di comportamenti responsabili sulla strada. Gli incontri si svolgeranno direttamente nelle scuole, coinvolgendo attivamente gli alunni e promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza stradale”.

Particolare attenzione sarà rivolta ai più piccoli, attraverso metodologie educative basate sul gioco e sull’apprendimento esperienziale. Le attività formative saranno articolate in percorsi differenziati per fasce d’età e comprenderanno moduli dedicati al pedone consapevole, al ciclista responsabile e al passeggero attento, oltre ad approfondimenti sui rischi legati alla distrazione, all’uso improprio dello smartphone e ai comportamenti pericolosi. Elemento qualificante del progetto è l’utilizzo di strumenti didattici innovativi e coinvolgenti, come laboratori urbani mobili, simulazioni pratiche e analisi di casi reali, supportati da prove di simulazione pensate per rendere l’apprendimento più efficace e favorire una reale interiorizzazione delle regole e dei valori della sicurezza stradale.

Il Progetto “Strada Sicura” rappresenta così un ulteriore tassello dell’impegno dell’Amministrazione comunale nella prevenzione, nell’educazione alla legalità e nella tutela delle giovani generazioni, rafforzando la collaborazione tra istituzioni scolastiche, Polizia Municipale e comunità locale.