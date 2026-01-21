Messina: interventi di estrazione ceppaie in diverse strade, la viabilità

Da lunedì 26 sino a mercoledì 28 gennaio, nella fascia oraria 7-16, sono effettuati interventi di estrazione ceppaie in diverse strade all’interno del territorio comunale di Messina: vie della Zecca, Giacomo Venezian, Argentieri, Gran Priorato, Porta Imperiale, del Porto, e piazza XX Settembre.
Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.