Messina: interventi di efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie San Cosimo, Arbitrio dello Zucchero, Foggia, Brindisi e Bari. Pertanto, da domani, mercoledì 14 gennaio, sino a lunedì 26 gennaio 2026, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire: a) lato nord di via San Cosimo, nel tratto compreso tra le vie Brindisi e Arbitrio dello Zucchero; b) entrambi i lati di via Bari, nel tratto compreso tra le vie Brindisi e Arbitrio dello Zucchero; c) entrambi i lati di via Foggia, nel tratto compreso tra le vie Brindisi e Arbitrio dello Zucchero; d) entrambi i lati di via Arbitrio dello Zucchero, nel tratto compreso tra le vie San Cosimo e Foggia; e) entrambi i lati di via Brindisi, nel tratto compreso tra le vie San Cosimo e Foggia.

Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.