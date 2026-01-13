Messina, iniziati i lavori di scarifica e bitumatura sulla Sp 9

La Città Metropolitana di Messina ha avviato un primo intervento di riqualificazione della Strada Provinciale 9 di Chianchitta, un’arteria strategica per i collegamenti tra Taormina e Giardini Naxos e snodo fondamentale per l’ingresso dei flussi turistici nel comprensorio ionico.

Stamani il direttore generale Giuseppe Campagna, il consigliere metropolitano Carmelina Bambara e il responsabile del Servizio Manutenzione Strade della Zona Omogenea Messina–Ionica–Alcantara, Gaetano Maggioloti, hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento delle opere di cantiere in fase di realizzazione.

I lavori puntano a restituire sicurezza, funzionalità e decoro a un tratto viario sottoposto quotidianamente a traffico intenso e a condizioni di forte usura. Le disposizioni sulla viabilità durante le fasi operative sono state definite in stretta sinergia con le amministrazioni comunali di Taormina e Giardini Naxos, con l’obiettivo di garantire la massima continuità della circolazione e ridurre al minimo i disagi per residenti e visitatori.

L’intervento prevede la rimozione del manto stradale deteriorato e la posa di un nuovo conglomerato bituminoso, operazione che consentirà di innalzare in modo significativo gli standard di sicurezza e qualità della pavimentazione. L’opera si inserisce nel più ampio programma di manutenzione straordinaria promosso da Palazzo dei Leoni per potenziare la rete viaria dell’area ionica, con particolare attenzione ai tratti maggiormente trafficati e ai collegamenti che sostengono il comparto turistico provinciale.

Le parole di Basile

“L’intervento avviato sulla Strada Provinciale 9 – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – rappresenta un tassello significativo della strategia complessiva che la Città Metropolitana sta portando avanti per rafforzare la dotazione infrastrutturale dell’area ionica. Proseguiremo con determinazione nel programma di manutenzione straordinaria, consapevoli che investire sulla sicurezza e sull’efficienza della rete stradale significa sostenere lo sviluppo economico e migliorare la qualità della vita dei cittadini”.