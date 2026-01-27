Messina, iniziati i lavori di messa in sicurezza di alcuni costoni del Villaggio di Cumia

Sono iniziati ieri i lavori di messa in sicurezza di alcuni costoni del Villaggio di Cumia a Messina. “Si iniziano a raccogliere i primi frutti visibili di un lavoro iniziato due anni fa- dichiara il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto- con un consiglio all’ aperto convocato proprio a Cumia per incontrare la comunità e continuato ininterrottamente in questi anni”.

“Via Roccadura, via Santa Marina e disgaggio del costone di Cumia inferiore che unitamente al rifacimento della piazza di Cumia Superiore determinano circa 2 milioni di euro impegnati per il Villaggio. Siamo certamente soddisfatti per questo inizio lavori. Abbiamo sempre attenzionato il Villaggio di Cumia interessato da un importante dissesto idrogeologico. Il tema del “dissesto idrogeologico” è al centro dell’ attenzione della Terza Municipalità tenuto conto della fragilità di diversi territori”, conclude Cacciotto.