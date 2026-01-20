Messina, indagine ISTAT sulle persone senza dimora: incontro a Palazzo Zanca

Il Comune di Messina partecipa attivamente all’Indagine ISTAT sulle persone senza dimora, promossa a livello nazionale dall’Istituto Nazionale di Statistica in collaborazione con la Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.PSD). L’iniziativa sarà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa, che si terrà venerdì 23 gennaio, alle ore 10.30, nella Sala ovale “A. Caponnetto” di Palazzo Zanca.

All’incontro, presente il Sindaco Federico Basile, prenderanno parte gli Assessori Alessandra Calafiore, Massimiliano Minutoli e Nino Carreri. Presenti tra gli altri, i Presidenti delle sei Municipalità che hanno garantito la piena collaborazione dell’Amministrazione comunale allo svolgimento della rilevazione; il referente comunale dell’indagine Pietro Giglio e Enrico Pistorino, referente della fio.PSD.

L’indagine ha l’obiettivo di illustrare alla stampa e alla cittadinanza le finalità della rilevazione, che prevede un’attività di censimento notturno delle persone senza fissa dimora presenti sul territorio comunale. La raccolta di dati aggiornati e attendibili consentirà di approfondire un fenomeno di forte rilevanza sociale e di supportare una programmazione più efficace delle politiche pubbliche e degli interventi di inclusione sociale.