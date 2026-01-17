Messina: incendio in una palazzina di due piani, sul posto i Vigili del Fuoco | FOTO e VIDEO

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti oggi, intorno alle ore 13, per un incendio che ha coinvolto un sottotetto di una palazzina a due piani, in località Floresta, esattamente in Via Umberto. La squadra intervenuta, proveniente dal distaccamento di Patti con APS e Pick-up con modulo antincendio, è intervenuta riuscendo ad estinguere il rogo tramite l’autoscala proveniente dalla Sede Centrale e con una seconda autobotte che ha fornito una maggiore autonomia idrica.

Dopo aver estinto tutto l’incendio, bonificato e messa in sicurezza tutta l’area interessata, le squadre hanno fatto rientro intorno alle 19. Non si contano feriti ne intossicati. Sul posto presenti carabinieri e sindaco di Floresta.