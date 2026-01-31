Messina, inaugurato l’anno giudiziario. Il presidente Lombardo: “organico inadeguato, ma buona tenuta nella gestione del lavoro”

Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario di Messina. Il presidente della Corte d’Appello Lombardo ha relazionato: “il buon andamento della giurisdizione civile e penale resta confermato, nonostante i vuoti di organico del personale di magistratura. A parte le scoperture esistenti nel complesso tutti i capi degli uffici lamentano l’inadeguatezza delle piante organiche. Inadeguato fortemente l’organico della procura per i minorenni. Attualmente, dopo che il procuratore Andrea Pagano ha lasciato l’ufficio per assumere le nuove funzioni di consigliere della Corte d’appello di Palermo, è presente un solo sostituto che esercita anche le funzioni di dirigente dell’ufficio”.

“Le scoperture d’organico e l’incertezza sulle date di effettiva copertura dei posti vacanti incidono sull’organizzazione, sulla programmazione dell’attività e sulla produttività degli uffici giudiziari, costringendo a piani di gestione basati su dati incerti e rendendo più difficile l’incremento della complessiva produttività dell’ufficio e il recupero dell’arretrato. Nonostante tali criticità va dato atto che gli uffici giudiziari del distretto hanno mostrato una buona tenuta nella gestione del notevole carico di lavoro gravante su ciascuno di essi”, evidenzia Lombardo.

“Allarmante il dato delle droghe”

“Allarmante il dato della massiccia diffusione, soprattutto fra i giovani, delle droghe sintetiche, come emerge dalle numerose indagini con sequestri di ingenti quantitativi del medesimo genere di droghe nella criminalità”, puntualizza Lombardo.