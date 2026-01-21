Messina: il consiglio comunale ricorda Yasin Mirzaei, ucciso durante le proteste in Iran

Anche Messina piange i morti dopo gli scontri in Iran contro il regime. Tra le vittime c’è anche Yassin Mirzaei, studente iscritto per alcuni anni all’università della città dello Stretto in Scienze Geofisiche per il rischio sismico. Il consiglio comunale, grazie alla proposta del consigliere del Pd, Alessandro Russo, esprime la propria vicinanza al popolo iraniano e commemora la morte di Yasin con un minuto di silenzio.
Ok alla proposta di delibera
Il Consiglio comunale di Messina, durato circa mezz’ora, presieduto dal presidente Nello Pergolizzi, convocato in seduta ordinaria ha approvato a maggioranza la proposta deliberativa “Modifiche al Regolamento sul sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 15/7/2020”, con 10 voti a favore, nessun contrario e 14 astenuti.