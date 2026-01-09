Messina, in consiglio comunale l’ok unanime alle modifiche al regolamento sull’imposta di soggiorno

Il Consiglio comunale di Messina, alla presenza del presidente Nello Pergolizzi e dell’assessore Roberto Cicala, ha approvato all’unanimità, il provvedimento relativo alle modifiche al regolamento sull’imposta di soggiorno (proposta di delibera n. 335 del 29 ottobre 2025). Nel corso dei lavori l’Aula, dopo avere accolto due emendamenti, ha approvato all’unanimità, con ventotto voti favorevoli, la delibera (Sud chiama Nord, Pd e centrodestra).

Strutture

Cicala ha spiegato che “da una ricerca veloce sui siti online tramite cui prenotare si trovano circa mille strutture a Messina. Ma nel portale precedente ne erano registrate circa 370. Il 90% di quelli presenti a Messina sono a tre stelle Tariffe? Saranno adeguate, ma quest’anno andremo a valutare ogni struttura e l’impatto in termini di bilancio”.