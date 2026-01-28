Messina, in commissione focus sul risanamento: “risposte concrete alle esigenze abitative”

Nella sesta commissione consiliare del comune di Messina, che si è svolta a Palazzo Zanca, nell’aula consiliare, focus sulle attività di risanamento, lo stato dei cantieri, il cronoprogramma delle opere di riqualificazione. Alla commissione, presieduta dal consigliere Giuseppe Busà, sono intervenuti l’architetto Danilo De Pasquale, funzionario della Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, ed il presidente di ArisMe Fabrizio Gemelli. Nel corso dell’importante riunione, dopo una breve relazione introduttiva dell’architetto De Pasquale, sono state fornite tutte le risposte e chiarimenti agli interventi dei consiglieri comunali.

Progetti

In particolare sono state affrontate le tematiche relative ai progetti di riqualificazione del Parco Magnolia, Salita Tremonti, via Macello Vecchio e via delle Mura, alle demolizioni in corso o programmate e ai censimenti che ArisMe sta completando nelle aree di risanamento. La seduta di Commissione ha rappresentato anche un’opportunità per l’Ufficio Commissariale di illustrare le diverse linee d’intervento (alloggi, bonifiche e demolizioni, riqualificazioni) e le tempistiche previste, soffermandosi anche su Fondo Basile e Fondo Saccà dove saranno realizzati condomini green.

“Risposte concrete”

“Il lavoro sinergico con ArisMe sul fronte censimenti e assegnazione alloggi sta consentendo di dare risposte sempre più concrete alle esigenze abitative delle famiglie che risiedono nelle baraccopoli“, afferma De Pasquale.