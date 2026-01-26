Messina, in commissione focus sul bilancio di previsione. Gioveni: “ma il sindaco Basile resta?” | VIDEO

Nella Commissione Bilancio del comune di Messina, si è iniziato a discutere del bilancio di previsione del 2026. In aula, il sindaco Federico Basile, ha iniziato ad elencare i punti chiave dell’importante documento contabile dell’ente. Libero Gioveni, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Zanca, nel suo intervento, ha sottolineato: “il primo cittadino ha iniziato a illustrare il Bilancio senza farci sapere le sue intenzioni. Gli ho fatto notare che è assolutamente irrispettosi verso l’Aula il fatto di chiederci di approvare un Bilancio senza dirci se lascerà o meno la città nelle mani di un Commissario, il quale sicuramente farà soltanto semplice attività ordinaria”, rimarca Gioveni

“Insomma, ma è opportuno che il primo cittadino ci lasci in eredità un Bilancio che noi avremmo certamente difficoltà, con un Commissario, a variare in base alle esigenze o criticità che si potranno manifestare?“, si chiede Gioveni.