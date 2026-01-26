Messina, il sindaco Basile incontra l’associazione dei balneari: “pronti a collaborare”

Oggi, il sindaco di Messina, Federico Basile, insieme al Direttore generale Salvo Puccio e agli assessori Caminiti, Finocchiaro e Cicala, abbiamo incontrato la FIBA (associazione dei balneari) per affrontare in modo approfondito l’emergenza determinata dal recente ciclone Harry. “È stato un momento di confronto importante per ascoltare le preoccupazioni e le proposte delle associazioni balneari, che hanno presentato un documento contenente le proprie istanze e richieste. La partecipazione attiva delle categorie produttive è fondamentale: abbiamo ribadito quanto sia essenziale il loro coinvolgimento nelle decisioni strategiche che riguardano il futuro del nostro territorio”, rimarca il primo cittadino.

“Adesso è il tempo di fare squadra, unendo competenze e responsabilità, per costruire un percorso condiviso di rilancio delle attività e di ripartenza per tutta la comunità. Siamo pronti a collaborare con spirito di concretezza e dialogo, per trasformare questa emergenza in un’occasione di ricostruzione e di nuova prospettiva“, conclude Basile.