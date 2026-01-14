Messina, il Questore La Rosa in visita a Palazzo Zanca

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, alla presenza del Vicesindaco Salvatore Mondello, ha ricevuto oggi, mercoledì 14 gennaio, a Palazzo Zanca il nuovo Questore di Messina, Salvatore La Rosa, in occasione di una visita di cortesia istituzionale. Il Questore La Rosa, messinese, è subentrato lo scorso 12 gennaio ad Annino Gargano, che ha lasciato la Questura di Messina per assumere il nuovo incarico di Questore di Bari. L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione, ha rappresentato un momento di reciproca conoscenza e confronto sui principali temi legati alla sicurezza del territorio, alla legalità e alla tutela della comunità cittadina.

Nel corso del colloquio, il Sindaco Basile ha rivolto al Questore La Rosa i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, rinnovando la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare in maniera sinergica con la Questura e con tutte le Forze dell’Ordine, nell’interesse della città e dei cittadini. Il Questore La Rosa ha espresso apprezzamento per l’accoglienza ricevuta, sottolineando l’importanza di un dialogo costante e proficuo tra le istituzioni. Al termine dell’incontro, il Sindaco Basile ha donato al Questore, in segno di stima e cordialità, il crest della Città di Messina.