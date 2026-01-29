Messina, il progetto YoungME entra nella fase operativa: 2,4 milioni di euro per lavoro, impresa e futuro

Non solo orientamento e ascolto, ma risorse concrete per restare, crescere e investire a Messina. È stato presentato oggi, a Palazzo Zanca, il nuovo Avviso Pubblico del progetto “YoungME”, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027”. Con una dotazione complessiva pari a € 2.398.800,00, il bando prevede l’attivazione di 148 borse lavoro e il finanziamento di almeno 40 nuove imprese giovanili, rafforzando il legame tra formazione, occupazione e sviluppo del tessuto produttivo locale. All’incontro di presentazione hanno preso parte il Sindaco Federico Basile, l’Assessora alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità Liana Cannata, il Direttore Generale Salvo Puccio e la Presidente della Messina Social City Valeria Asquini.

L’intervento del sindaco

Il Sindaco Federico Basile ha spiegato che YoungME non è un’iniziativa isolata, ma il naturale consolidamento di una visione amministrativa chiara e coerente, costruita nel tempo. “Questo bando – ha dichiarato – insieme agli altri avvisi pubblicati nelle ultime settimane, si inserisce in una strategia organica di rilancio che trova nella programmazione strategica l’unico strumento capace di garantire investimenti certi e prospettive solide per la città. L’intervento presentato oggi è il risultato di un percorso di ascolto reale e partecipato, pensato per rispondere in modo puntuale alle ambizioni e alle esigenze dei giovani del territorio”.

Le spiegazioni di Cannata

L’Assessore Cannata ha sottolineato come YoungME rappresenti molto più di un bando: “oggi non siamo qui solo per presentare un avviso pubblico, ma per raccontare un’idea di città. Spesso si tende a considerare le Politiche Giovanili e le Pari Opportunità come compartimenti separati della burocrazia. Per me, invece, sono i due polmoni di un unico organismo: il futuro di Messina. Unire queste deleghe nel progetto YoungME non è stata una scelta amministrativa, ma un atto di visione strategica. Abbiamo deciso di smettere di guardare ai giovani come a una ‘categoria da assistere’ e di riconoscerli per ciò che sono: l’energia più potente di cui questa città dispone. Questa è la nostra politica a impatto generazionale: creare un terreno in cui il talento non sia un’eccezione, ma un diritto garantito”.

Sul piano dei contenuti, l’Assessore ha rimarcato il valore politico dell’Inclusione Attiva: “con YoungME abbiamo lavorato per abbattere le barriere burocratiche e consentire a ogni ragazza e a ogni ragazzo, dai 18 ai 36 anni, di sentirsi parte di un progetto comune. Non può esistere parità senza opportunità: per questo abbiamo introdotto premialità concrete per i giovani con disabilità, riconoscendo nella diversità una risorsa di innovazione sociale, e abbiamo previsto il bonus ‘Rientro dei Cervelli’, un messaggio chiaro a chi è dovuto andare via: Messina è pronta a riabbracciarvi e a investire sul vostro ritorno”. L’Assessore Cannata ha infine ricordato come l’avviso presentato oggi sia il punto di arrivo di un percorso strutturato e partecipato, reso possibile anche attraverso strumenti di prossimità come i YoungME Point e gli Opportunity Day, tappe fondamentali di ascolto, orientamento e costruzione condivisa delle politiche giovanili cittadine.

Le parole di Puccio

Il Direttore Generale Puccio ha posto l’accento sulla solidità tecnica e amministrativa necessaria per governare i complessi meccanismi del PN Metro Plus, evidenziando come il rigore nella gestione sia condizione imprescindibile per trasformare una visione strategica nazionale in un’opportunità concreta per il territorio. “L’efficienza della spesa deve tradursi in valore sociale”, ha affermato, spiegando che l’innovativo modello di job shadowing adottato “non costituisce un semplice sussidio, ma un vero ponte verso la stabilità occupazionale. Il progetto prevede infatti nove mesi di finanziamento pubblico, seguiti da un’estensione obbligatoria di tre mesi a carico delle imprese ospitanti, assicurando un impatto reale e duraturo sull’occupazione giovanile e sulla crescita del sistema produttivo messinese”.

Le parole di Asquini

Il Presidente di Messina Social City Asquini, ha sottolineato il ruolo dell’Azienda Speciale quale braccio operativo dell’Amministrazione, capace di tradurre le esigenze politiche e sociali in azioni concrete. “In costante sinergia con gli Assessorati, Messina Social City – ha spiegato – analizza e sviluppa interventi su misura per i cittadini, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Accompagnare i giovani nella costruzione del proprio futuro a Messina è la vera missione della nostra azione quotidiana”, ha detto la Presidente, sottolineando l’obiettivo di garantire un percorso di crescita umana e professionale che non si esaurisca nel sostegno economico, ma favorisca l’autoimprenditorialità e un matching di qualità tra giovani e imprese”.

L’intera procedura si svolgerà esclusivamente in modalità digitale attraverso la piattaforma dedicata: