Messina, il Governatore della Banca d’Italia ospite della Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico

Si terrà giovedì 15 gennaio, alle ore 11 presso l’Aula Magna del Rettorato, la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/26 dell’Università di Messina, il 478° dalla Fondazione dell’Ateneo. L’ospite d’onore sarà il Governatore della Banca d’Italia, dott. Fabio Panetta, che terrà la prolusione.

Oltre all’intervento della Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, sono previsti quelli della Rappresentante del Personale T.A., dott.ssa Clorinda Capria, e del Rappresentante degli studenti, Fabrizio Sbilordo. Nel corso della cerimonia è previsto il contributo musicale del Coro d’Ateneo, diretto dai Maestri Umberto e Giulio Arena.