Messina, il consiglio comunale approva le modifiche al regolamento sul sistema dei controlli interni

Il Consiglio comunale di Messina, convocato in seduta ordinaria dal presidente Nello Pergolizzi, ha proseguito l’attività deliberativa, alla presenza dell’assessore Nino Carreri e del dott. Minissale. Nel corso dei lavori d’Aula, durati poco più di trenta minuti, è stata approvata la proposta deliberativa relativa alle “Modifiche al Regolamento sul sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 15/7/2020”. Il Consiglio comunale sarà aggiornato a domicilio.

La norma è passata, con dieci voti favorevoli (il gruppo di Sud chiama Nord), quattordici astenuti (Pd e partiti di centrodestra) e nessuno contrario.