Messina, il consiglio comunale approva le modifiche al regolamento sul sistema dei controlli interni. Presente l'assessore Carreri, la norma passa con 10 voti favorevoli

carreri e minissale

Il Consiglio comunale di Messina, convocato in seduta ordinaria dal presidente Nello Pergolizzi, ha proseguito l’attività deliberativa, alla presenza dell’assessore Nino Carreri e del dott. Minissale. Nel corso dei lavori d’Aula, durati poco più di trenta minuti, è stata approvata la proposta deliberativa relativa alle “Modifiche al Regolamento sul sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 15/7/2020”. Il Consiglio comunale sarà aggiornato a domicilio.

La norma è passata, con dieci voti favorevoli (il gruppo di Sud chiama Nord), quattordici astenuti (Pd e partiti di centrodestra) e nessuno contrario.

