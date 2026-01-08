Messina Half Marathon, oggi la presentazione a Palazzo Zanca

È stata presentata oggi, giovedì 8 gennaio, a Palazzo Zanca, la Messina Half Marathon, manifestazione podistica in programma domenica 11 gennaio, organizzata e promossa dalla Polisportiva Odysseus Messina in collaborazione con l’Amministrazione comunale – Assessorato allo Sport, con il riconoscimento della FIDAL. All’incontro hanno preso parte il Sindaco Federico Basile, l’Assessore Massimiliano Minutoli, l’Esperto allo sport Francesco Giorgio, il consigliere comunale Raimondo Mortelliti e Silvio Costanzo, in rappresentanza della Polisportiva Odysseus Messina.

“Accolgo con favore il ritorno in città di un evento importante – ha dichiarato il Sindaco Basile –. Si riparte con l’Half Marathon, ma con uno sguardo rivolto al futuro e alla crescita della manifestazione. Mi auguro una significativa partecipazione e invito cittadini e appassionati a prendere parte all’appuntamento di domenica 11 gennaio”.

L’organizzatore Antonello Aliberti ha sottolineato il valore sportivo e promozionale dell’iniziativa: “la Mezza Maratona rappresenta un momento importante per rilanciare l’attività podistica in città e valorizzare Messina attraverso lo sport. L’obiettivo è consolidare questo appuntamento e costruire, insieme all’Amministrazione comunale, un percorso di crescita che guardi alle prossime edizioni, coinvolgendo sempre più atleti e cittadini”.

Il programma dell’evento, che vedrà al via circa 350 atleti complessivamente, prevede, oltre alla Mezza Maratona “Eufemio da Messina” sulla distanza di 21,097 km, anche la “Shakespeare Run” di 10,548 km, la “Shakespeare Run – Young”, riservata alle categorie giovanili Esordienti, Ragazzi e Cadetti (maschili e femminili), e il Fitwalking. La partenza unica è fissata per domenica 11 gennaio alle ore 8.30, nei pressi di Piazza Unione Europea. Il percorso, completamente chiuso al traffico veicolare e parzialmente modificato rispetto alle precedenti edizioni, interesserà il centro cittadino, attraversando Viale Garibaldi, Via dei Mille e Viale San Martino, con il suggestivo passaggio da Piazza Duomo. Il circuito di 5,274 km verrà completato due volte dagli atleti della “Shakespeare Run” e quattro volte da quelli impegnati nella Mezza Maratona. Al termine delle gare saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne assoluti, oltre ai primi tre classificati (uomini e donne) di ciascuna categoria FIDAL.