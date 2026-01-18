Messina: grave incidente in autostrada, sul posto l’ambulanza ed i Vigili del Fuoco | FOTO e VIDEO

Questo pomeriggio, intorno alle ore 16, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incidente stradale autonomo avvenuto sull’autostrada A18, al km 17 in direzione Catania. La squadra del Distaccamento di Letojanni, giunta tempestivamente con APS e pick-up dotato di modulo attrezzato, ha prestato assistenza all’unico occupante della vettura ribaltata, affidandolo al personale medico intervenuto sul posto con ambulanza.

È intervenuto anche il carroattrezzi per la rimozione del mezzo. Dopo aver messo in sicurezza l’area interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno poco fa.