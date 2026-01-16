Messina, Gioveni: “gelo in alcuni licei messinesi, la Città Metropolitana intervenga con urgenza”

“Se le scuole primarie e medie di competenza del Comune in tema di riscaldamenti tutto sommato “ridono”, buona parte delle scuole superiori di competenza invece della Città Metropolitana “piangono”!” A denunciare le criticità ambientali in alcune scuole superiori per il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento è il consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, che ha già chiesto interventi al direttore generale di Palazzo dei Leoni Giuseppe Campagna. “In questi giorni sto ricevendo diverse segnalazioni di disfunzioni degli impianti da parte dei genitori degli studenti di alcuni istituti cittadini di competenza dell’ex Provincia – spiega Gioveni – con tutto ciò che, a causa delle basse temperature, ne consegue in termini di disagi e possibili malanni per i ragazzi”.

“In particolare, solo nel Comune capoluogo – evidenzia Gioveni – si registrano disservizi al Liceo “Ainis” dove risulterebbe la caldaia rotta, con gli studenti in classe costretti ad indossare i cappotti e una temperatura interna ben al dì sotto della norma (la foto allegata ritrae una studentessa che rileva la temperatura con un termometro ambientale). Inoltre – prosegue il consigliere metropolitano – al freddo ci sono anche i licei “Archimede” e “Maurolico”, dove in quest’ultimo si sta realizzando anche un nuovo impianto, ma con l’attuale ancora esistente che non sembra sia stato attenzionato preventivamente”.

“Insomma – conclude Gioveni – un piccolo “bollettino da guerra” per il quale la Città Metropolitana, allertata dal sottoscritto nella persona del suo direttore generale, ad oggi non ha ancora risolto queste criticità che per gli studenti, con queste basse temperature, certamente non rappresentano una condizione ottimale per frequentare le lezioni”.