Messina, giornata formativa in memoria di Angelo Spadaro: focus sulla gestione degli incidenti stradali

Si è tenuta oggi una giornata formativa in memoria del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Angelo Gabriele Spadaro, caduto in servizio il 15 gennaio 2019, mentre svolgeva con dedizione e coraggio il proprio dovere a tutela della collettività. Nel pomeriggio di ieri, presso il cimitero comunale di S.Teresa di Riva, è stato celebrato un toccante momento di raccoglimento e memoria, per onorare il sacrificio di un servitore dello Stato che ha messo la vita al servizio della sicurezza di tutti.

Alla deposizione di una corona d’alloro e al minuto di silenzio, in segno di riconoscenza nei confronti del Vice Sovrintendente Angelo Spadaro, hanno partecipato i familiari, i colleghi della Polizia Stradale di Messina, del Commissariato di Taormina, una rappresentanza dell’Anps e la cittadinanza. La Polizia di Stato, nel rinnovare il proprio impegno quotidiano a difesa della legalità e della sicurezza stradale, nel ricordo di Angelo Spadaro, ha organizzato, presso la Sala Cannizzaro dell’Università di Messina, una giornata di studio e di approfondimento sulle tematiche legate al “Progetto Chirone”.

In particolare, l’obiettivo della giornata, dedicata agli operatori della polizia stradale e agli altri soggetti istituzionali coinvolti in occasione dei rilievi degli incidenti, è stato quello di porre l’attenzione, in conformità con le linee-guida del progetto, sulla necessità di uniformare e qualificare sempre di più l’azione degli operatori, nella gestione degli incidenti stradali, con particolare riferimento alla tutela delle vittime e dei loro familiari.

Dopo i saluti istituzionali delle Autorità provinciali e del Direttore del Servizio Polizia Stradale Santo Puccia, si è entrati nel vivo della formazione, con numerosi interventi di esperti del settore.

Particolarmente toccante la testimonianza dei colleghi che hanno vissuto in prima persona i momenti del tragico evento e di tutti quelli che sono intervenuti nelle operazioni di soccorso.