Messina: “Franco Scoglio” e altri impianti sportivi, approvati 4 documenti di indirizzo per interventi di riqualificazione

“La Giunta Comunale di Messina ha approvato quattro importanti documenti di indirizzo alla progettazione di vari impianti sportivi“, è quanto comunica il sindaco Federico Basile. “Questa iniziativa rientra nella programmazione dell’Amministrazione comunale e nelle attività promosse dall’Assessorato alle Politiche Sportive, con l’obiettivo di riqualificare alcune strutture storiche dello sport cittadino”, rimarca Basile.

Piscina Cappuccini

Il progetto prevede in particolare:

• il rifacimento della copertura in legno lamellare, attualmente gravemente danneggiata, con miglioramento delle prestazioni statiche, termiche e acustiche;

• il rifacimento della vasca natatoria e delle strutture di supporto alle attività sportive;

• la revisione e l’adeguamento degli impianti elettrico, idrico-sanitario, termico e di filtrazione;

• l’adeguamento dell’impianto alle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità universale ed efficienza energetica.

Importo dei lavori 1.500.000 di euro

Stadio “Franco Scoglio”

Il progetto riguarda in particolare la riqualificazione dei locali interni destinati a uffici, spogliatoi, servizi, foresteria e sala mensa/bar, oggi in parte inutilizzati o caratterizzati da condizioni di degrado. Sono previsti interventi di ripristino dei prospetti, impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura, sostituzione degli infissi e opere di finitura e recupero degli ambienti interni, con l’obiettivo di restituire piena funzionalità, decoro e comfort agli spazi a servizio delle attività sportive e degli eventi. Importo dei lavori 1.500.000 di euro

Piscina Mili

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto natatorio moderno, sicuro e accessibile, destinato ad attività sportive agonistiche e dilettantistiche, corsi di nuoto, attività didattiche, riabilitative e sociali.

La struttura comprenderà una vasca coperta da 25 x 12,5 metri, spogliatoi, locali tecnici, spazi per il pubblico e aree di servizio, nel pieno rispetto delle normative CONI e FIN. Importo dei lavori 3.000.000 di euro

Stadio Celeste

Il progetto prevede in particolare:

• la riqualificazione della Curva Nord, con interventi di risanamento e adeguamento delle strutture esistenti e dei servizi a supporto del pubblico;

• l’adeguamento strutturale della porzione in calcestruzzo armato della Tribuna Oreto e la demolizione dell’attuale struttura tralicciata, con la successiva realizzazione di una nuova struttura destinata a spazi per attività sportive complementari, quali preparazione atletica, riabilitazione, servizi per il pubblico e area ristoro con affaccio sul campo;

• la revisione e l’adeguamento degli impianti elettrici e idrico-sanitari, in conformità alle normative vigenti. Importo dei lavori 1.500.000 di euro.