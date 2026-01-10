Messina, eletto il nuovo Segretario Provinciale dei Giovani Democratici

Oggi si è svolto il Congresso Provinciale della Federazione dei Giovani Democratici di Messina, tenutosi a Capo D’Orlando, presso la sede dell’Associazione dei Circoli Pio la Torre dei Nebrodi. È stato eletto Emanuele Borgia come nuovo Segretario Provinciale, dopo lo svolgimento dei Congressi dei Circoli. Il neo Segretario Provinciale dichiara: “assumere questo incarico è per me una grande responsabilità. Vogliamo rafforzare il ruolo dei Giovani Democratici nel territorio, costruendo spazi di partecipazione reale per le ragazze e i ragazzi di tutta la provincia, con passione, impegno e attenzione ai bisogni delle nostre comunità. Vogliamo che l’ondata positiva che è nata dall’elezione del Segretaria Nazionale Elly Schlein, che ha alimentato nuove energie nella giovanile, continui: siamo in campo per rappresentare tutta la nostra generazione”. E’ stato riconfermato Gabriele Freni come Presidente della Federazione provinciale dei Giovani Democratici di Messina.

Le dichiarazioni

Le congratulazioni della Segreterio Cittadino del circolo dei GD Messina Hafsa Ennekkar: “auguri di buon lavoro al Segretario appena eletto, sono certa che saremo capaci di lavorare in sinergia per offrire ai giovani una nuova stagione di partecipazione politica”.

Armando Hyerace, Segretario provinciale del PD Messina: “rvolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Segretario provinciale dei Giovani Democratici di Messina, Emanuele Borgia, e alla neo Segretaria dei GD della città di Messina, Hafsa Ennekkar. Viviamo una fase segnata da precarietà, spopolamento e da un evidente smarrimento di valori. In questo contesto il ruolo dei Giovani Democratici è oggi fondamentale, non solo per il futuro del partito ma per quello della nostra comunità. Siamo di fronte anche a uno scenario internazionale drammatico, in cui tornano a prevalere la forza delle prepotenze e gli interessi economici sui diritti umani. Come emerso nel dibattito congressuale, non possiamo accettare che la vita di un bambino valga meno di un contratto. Questa crisi attraversa anche Messina e la sua provincia: servono scelte politiche coraggiose su lavoro, sanità, diritto allo studio e sviluppo, per offrire ai giovani una reale prospettiva di futuro. Sono certo che da questa nuova fase arriverà un contributo importante per rafforzare il PD e costruire un’alternativa seria e credibile per il nostro territorio”.

Al Congresso hanno partecipato e sono intervenuti il Segretario generale della CGIL Messina Pietro Patti, i Segretari dei Circoli del PD di Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello e i rappresentanti delle associazioni studentesche dell’Unione degli Universitari e della Rete degli Studenti Medi. Ha concluso i lavori Marco Greco, Segretario Regionale dei Giovani Democratici Siciliani.