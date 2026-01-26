Messina, drone del Comune passa al Gruppo comunale di Protezione Civile

Il drone acquistato con i fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding HelpME, promossa da un gruppo di giovani messinesi, residenti e fuorisede, è entrato ufficialmente in dotazione al Gruppo comunale di Protezione Civile. Il dispositivo era già stato consegnato al Comune di Messina a ridosso dei gravi incendi che hanno interessato il territorio cittadino nel 2023, nelle mani del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale, tramite l’Assessore Minutoli ha formalmente affidato il drone alla Coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione Civile, Sabrina Palumbo, con la partecipazione degli operatori di droni del Comune di Messina, Antonino Midili e Salvatore Giulintano, che potranno ora utilizzarlo direttamente nelle attività operative sul territorio.

La campagna HelpME ha mobilitato una straordinaria rete di solidarietà cittadina, coinvolgendo oltre 600 donatori, e ha reso possibile l’acquisto di un drone di tecnologia avanzata. Il nuovo dispositivo integra le attrezzature già in dotazione al Gruppo comunale di volontariato e rappresenta un importante supporto operativo: potrà essere impiegato per l’avvistamento tempestivo di incendi, nelle attività di ricerca di persone scomparse e in altre emergenze, migliorando l’efficacia e la rapidità degli interventi.

Le parole di Minutoli

“Ringraziamo ancora una volta i promotori della campagna HelpME e tutti i donatori”, ha dichiarato l’Assessore Massimiliano Minutoli. “Grazie a loro, il Gruppo comunale di Protezione Civile dispone oggi di uno strumento avanzato, che potrà essere utilizzato quotidianamente nelle operazioni di prevenzione, monitoraggio e intervento, rafforzando ulteriormente la tutela dell’incolumità pubblica”, conclude Minutoli.