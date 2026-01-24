Messina, don Ciotti inaugurerà il presidio scolastico di Libera al Liceo “Emilio Ainis” | INFO

Martedì 27 gennaio 2026, a partire dalle ore 11:00, presso l’Aula Magna del Liceo “Emilio Ainis” di Messina, si terrà l’inaugurazione del Presidio Scolastico di Libera, dedicato alla memoria di Ignazio Aloisi, alla presenza dei suoi familiari, di don Luigi Ciotti, co-presidente nazionale di Libera, e della comunità scolastica. Quello presso il Liceo “E. Ainis” è l’unico, in Sicilia, tra i Presìdi Scolastici e rappresenta il punto di arrivo di un percorso di formazione ed educazione iniziato oltre dieci anni fa all’interno dell’Istituto. Il Liceo Ainis è stata tra le realtà fondanti del Presidio cittadino di Libera a Messina, dedicato alla memoria di Nino e Ida Agostino, confermando un impegno radicato e costante nel territorio.

L’obiettivo dei Presidi di Libera

I Presìdi di Libera sono spazi di partecipazione e responsabilità collettiva, luoghi in cui memoria, formazione e impegno civile si intrecciano per contrastare mafie e corruzione attraverso la costruzione quotidiana di cittadinanza attiva.

Sin dalle sue origini, Libera ha posto al centro il ruolo della formazione civile, nella convinzione che non possa esistere una reale lotta alle mafie senza partire dalla scuola e, più in generale, dai luoghi in cui si produce conoscenza. E per questa ragione che Libera ha promosso la nascita di Presìdi dentro le istituzioni scolastiche, che ad oggi sono circa una trentina, diffusi in tutta Italia. Il loro specifico obiettivo è quello di rafforzare il ruolo della istituzione/scuola come presidio democratico e come luogo privilegiato in cui formare coscienze libere e critiche, cercando sempre un nesso profondo con la contemporaneità e con le specificità del territorio, nella convinzione che gli strumenti educativi debbano essere accessibili a tutte e tutti e capaci di generare percorsi di inclusione.

Ignazio Aloisi: memoria, verità e giustizia

Il Presidio dell’Ainis sarà dedicato alla memoria di Ignazio Aloisi, guardia giurata messinese uccisa dalla mafia per aver scelto di collaborare con la giustizia dopo aver riconosciuto uno dei responsabili di una rapina subita mentre era in servizio. Un gesto di responsabilità e coraggio civile che gli costò prima minacce e infine la vita.

Il 27 gennaio 1991 – nello stesso giorno in cui si inaugurerà il Presidio a lui dedicato – Ignazio Aloisi venne assassinato a Messina. La sua vicenda giudiziaria è segnata da verità accertate e da ferite ancora aperte, legate al mancato pieno riconoscimento istituzionale del suo status di vittima innocente di mafia, nonostante le condanne dei responsabili dell’omicidio.

La presenza dei familiari di Ignazio Aloisi all’inaugurazione conferisce all’iniziativa un valore umano e civile profondo: un richiamo alla necessità di restituire dignità, memoria e giustizia a chi ha pagato con la vita la scelta di stare dalla parte dello Stato e dei valori democratici.

Un appuntamento di rilievo civile per la città

L’inaugurazione del Presidio Scolastico di Libera al Liceo Ainis rappresenta un momento di forte significato per la città di Messina, unendo scuola, associazionismo e territorio in un percorso condiviso di educazione, memoria e responsabilità. Tutte le componenti del Liceo: dirigente, docenti, studenti e studentesse, personale Ata hanno aderito con partecipazione ed entusiasmo alla realizzazione di questa giornata che segna un’importante tappa per riconfermare l’impegno della scuola per la crescita di una società libera e giusta.

Nel pomeriggio del 27, alle ore 18:00, presso l’Aula Magna del Rettorato, don Luigi Ciotti parteciperà alla presentazione del volume edito da Sellerio “Perché ero ragazzo”, scritto da Alaa Faraj, una testimonianza potente e necessaria che racconta una storia di migrazione, ingiustizia e resistenza. L’iniziativa è promossa insieme alla Caritas Diocesana e al CESV Messina ETS.