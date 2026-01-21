Messina, domani scuole aperte o chiuse? I chiarimenti del sindaco Basile

“Sta circolando un post con una notizia assolutamente falsa su una presunta ordinanza di chiusura delle scuole a Messina per domani, 22 gennaio 2026. Voglio ribadire con fermezza: non ho firmato nessuna ordinanza di chiusura. Le scuole domani saranno regolarmente aperte. Non tollero chi, in un momento tanto delicato per la nostra comunità, diffonde falsità che creano allarme e confusione”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Invito tutti a ignorare queste fake news e a fidarsi solo dei canali istituzionali del Comune di Messina per informazioni ufficiali e verificate. Chi alimenta il caos con queste bufale si assume una responsabilità gravissima”, conclude Basile.