Messina, disservizi idrici nella zona centro e nord della città

“A causa di un guasto ENEL non preventivamente comunicato, per la giornata di oggi l’orario di distribuzione idrica nelle zone Centro e Nord subirà una riduzione. Nella mattinata odierna è stata aperta una segnalazione per un’interruzione sulle linee elettriche che alimentano parte degli impianti. I tecnici ENEL sono attualmente al lavoro per individuare la causa del guasto e procedere al ripristino del servizio nel più breve tempo possibile”, è quanto comunica Amam Messina.

“Nel frattempo AMAM ha attivato tutte le misure necessarie per mitigare eventuali disservizi. In caso di ulteriori criticità, l’Azienda provvederà ad attivare servizi aggiuntivi tramite autobotti per garantire l’approvvigionamento idrico”, conclude Amam.