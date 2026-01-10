Messina, “Danza e Musica oltre le Barriere”: al Palacultura un messaggio forte di inclusione e solidarietà

Al Palacultura “Antonello da Messina”, ieri, venerdì 9 gennaio 2026, si è svolta la diciassettesima edizione dell’evento di solidarietà “Danza e Musica oltre le Barriere”. La manifestazione, organizzata dal Comune di Messina in collaborazione con l’Associazione Bambini Speciali, presieduta da Marco Bonanno, e con Andrea La Fauci, autore non vedente di testi musicali e letterari, ideatore dello spettacolo e direttore artistico, è ormai un appuntamento consolidato nel panorama culturale cittadino, dedicato alla promozione dell’inclusione sociale e alla sensibilizzazione sui temi della disabilità.

Gli interventi

Ad aprire la serata con i saluti istituzionali è stata l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, che ha sottolineato l’alto valore sociale e culturale dell’iniziativa, evidenziandone l’importanza non solo per la città di Messina ma per l’intero territorio provinciale. L’Assessora ha posto l’accento sul ruolo determinante delle scuole in percorsi di educazione all’inclusione, ribadendo come una reale integrazione sia lo strumento più efficace per superare stereotipi e barriere culturali, affermando che la disabilità “esiste solo negli occhi di chi la vuole vedere”.

Lo spettacolo ha richiamato esplicitamente i principi sanciti dall’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ribadendo una visione della disabilità non come condizione patologica, ma come risultato del rapporto tra le caratteristiche individuali e l’ambiente sociale. In una sala gremita, la numerosa presenza delle scuole – con studenti e docenti – ha rappresentato un segnale forte di attenzione e partecipazione attiva, confermando la centralità della sensibilizzazione delle giovani generazioni.

L’ideatore del format, Andrea La Fauci, ha ricordato come l’iniziativa tragga ispirazione dalle sofferenze vissute dalla compianta nonna Rosa Angela Cutugno, sottolineando che l’obiettivo primario dell’evento resta quello di offrire sostegno e vicinanza alle persone affette da malattie gravi e invalidanti. Nel suo intervento, La Fauci ha rivolto un appello a genitori, insegnanti, psicologi e assistenti sociali affinché venga contrastato ogni fenomeno di bullismo e discriminazione, ricordando come chiunque, nel corso della vita, possa trovarsi in una condizione di disabilità. Ha inoltre ribadito l’importanza di vivere la propria condizione senza isolamento, favorendo l’interazione con il contesto sociale, e ha invitato le famiglie a sostenere i progressi dei propri figli con orgoglio e consapevolezza.

Significativo anche l’intervento di Marco Bonanno, presidente dell’Associazione Bambini Speciali e padre di un figlio autistico, che ha condiviso la propria esperienza genitoriale invitando le famiglie a non vivere con vergogna eventuali difficoltà comportamentali dei propri figli, ma a favorirne l’inclusione attraverso la socialità, il gioco e la condivisione degli spazi, chiedendo al contempo ai compagni di classe di non emarginare ma sostenere.

Nel corso della manifestazione, La Fauci ha inoltre annunciato la richiesta, presentata insieme alla Prof.ssa Paola Radici Colace, con il supporto delle Amministrazioni comunali di Messina e Reggio Calabria, di alcune Pro Loco e di diversi enti territoriali, per il riconoscimento della pesca tradizionale del pesce spada nello Stretto di Messina come Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, invitando i cittadini a sostenere l’iniziativa attraverso una petizione che sarà avviata nei prossimi giorni. La conduzione dell’evento è stata affidata, al giornalista Eduardo Abramo, che ha accompagnato il pubblico nel racconto delle esibizioni, dialogando con gli artisti e valorizzandone le esperienze personali e artistiche.

Come si è svolta la serata

Il programma artistico ha offerto momenti di grande intensità, a partire dalla dimostrazione di Pet Therapy curata dall’educatrice cinofila Mariana Tataru, insieme alla cagnolina Joy, che ha mostrato come l’interazione con gli animali possa migliorare la qualità della vita, sia per persone con disabilità sia per persone normodotate. Apprezzate le coreografie dei ballerini disabili dell’Associazione Sostegno, guidati da Mimmo Italiano, e le esibizioni della scuola di danza Accademia Dance Center, diretta artisticamente da Elisabetta Isaja. Numerosi anche gli artisti, disabili e non, che si sono alternati sul palco: Samuel Patti alla batteria, Josè Ortega alla chitarra sulle note di Santana, le voci di Roberto Maimone, Paola Fazio e Pippo Portera, che ha coinvolto attivamente il pubblico, e infine Maria Concetta Bebba, accompagnata dal batterista Luigi Santoro.

Nel momento conclusivo, particolarmente intenso e partecipato, Andrea La Fauci e Cetty Barbera hanno ricordato figure care e compiante che hanno segnato il percorso umano e artistico del progetto: Ciccio Soraci, Salvatore Barbera, Mimmo Cappello e Orazio Visalli, omaggiati attraverso l’ascolto di due brani, tra cui “Torre Faro”, interpretato da Helga Corrao, composto da La Fauci e Barbera.

La diciassettesima edizione di “Danza e Musica oltre le Barriere” si è così confermata non solo come evento artistico di alto profilo, ma come autentico spazio di incontro, riflessione e condivisione, capace di trasformare la cultura in strumento concreto di inclusione e solidarietà. Un messaggio forte, rivolto all’intera comunità, che ribadisce come il superamento delle barriere passi dalla relazione, dal rispetto e dal riconoscimento della dignità di ogni persona.