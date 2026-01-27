Messina, dall’opposizione a Sud chiama Nord: Renato Coletta nel gruppo di De Luca – Basile

Dall’opposizione a Sud chiama Nord, da un’opposizione dura a membro del gruppo Basile – De Luca. E’ la parabola di Renato Coletta, consigliere di circoscrizione, che proprio oggi, in conferenza stampa ha deciso di sostenere ufficialmente l’amministrazione comunale. “Sono stato avvicinato dall’attuale amministrazione per una collaborazione. Ho accettato continuando a lavorare in strada, come ho sempre fatto”, evidenzia Coletta.

“Non rimpiango niente del passato ma voglio parlare del presente. Oggi sono in una squadra in cui lavoro, con meno post sui social perché mi hanno disgustato le persone che alimentano odio sociale. Il mio obiettivo è servire la mia città”, conclude Coletta.