Messina: crollo sulla provinciale 2, stop ai mezzi pesanti | FOTO

Sono in corso interventi di messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale SP2, nel territorio del Comune di Roccella Valdemone, in provincia di Messina, a seguito di un cedimento strutturale che ha interessato un muro portante nel tratto compreso tra il km 4+000 e il km 5+000 circa. Il personale della Città Metropolitana di Messina, intervenuto dopo un sopralluogo congiunto con il Responsabile della Viabilità, hanno riscontrato condizioni tali da non consentire il transito in sicurezza dei veicoli di portata superiore alle 3,5 tonnellate. Per questo motivo, su ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico dei mezzi pesanti a partire dal 9 gennaio 2026 e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

In particolare, il provvedimento mira a prevenire ulteriori sollecitazioni sulla sede stradale compromessa, riducendo il rischio di aggravamento del dissesto. Resta consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, mentre è stato istituito il divieto per tutti gli altri veicoli con portata superiore alle 3,5 tonnellate. I cantonieri hanno inoltre provveduto alla predisposizione della segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada, per informare tempestivamente gli utenti e garantire una corretta regolazione del traffico. La Città Metropolitana di Messina fa sapere che seguiranno ulteriori verifiche tecniche e interventi mirati al consolidamento dell’area interessata, al fine di consentire la riapertura completa della SP2 nel più breve tempo possibile e in piena sicurezza.