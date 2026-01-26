Messina, criticità strutturali al Ponte Rocche: senso unico alternato sulla S.P. 136

La Città Metropolitana di Messina informa che, a seguito di segnalazioni pervenute dal Comune di San Piero Patti e di un successivo sopralluogo tecnico, sono emerse criticità strutturali in corrispondenza del Ponte Rocche, situato al km 1+000 della Strada Provinciale n. 136 “Raccuiese”. Alla luce delle risultanze delle verifiche effettuate, è stata emanata apposita ordinanza con la quale è stato istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, con interdizione della corsia lato valle, ritenuta non sicura per la circolazione veicolare.

Nel corso dell’ispezione tecnica sono state riscontrate lesioni rilevanti in corrispondenza del giunto trasversale e dell’impalcato in cemento armato, nonché discontinuità longitudinali tra la struttura originaria del ponte e l’ampliamento realizzato in epoca successiva. È stato inoltre rilevato un dislivello di alcuni centimetri sia in prossimità del ponte sia nel tratto stradale immediatamente successivo, in curva, sul lato sinistro idraulico.

Tali anomalie lasciano ipotizzare un possibile e progressivo scivolamento verso valle delle fondazioni delle spalle del ponte e dei muri di contenimento del rilevato stradale. Per tale motivo, l’Ente ha ritenuto necessario avviare ulteriori indagini tecniche e approfondite verifiche strutturali, finalizzate a individuare le cause del fenomeno e a programmare gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dell’infrastruttura. Il provvedimento di regolamentazione del traffico resterà in vigore fino al completamento delle verifiche e all’attuazione delle necessarie misure correttive. La Città Metropolitana di Messina invita gli utenti della strada a prestare la massima attenzione, a rispettare la segnaletica temporanea installata e a procedere con prudenza lungo il tratto interessato.