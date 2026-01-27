Messina: convocato il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

Domani, mercoledì 28 gennaio, alle ore 14, il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) proposta di delibera relativa “all’approvazione del piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale ai sensi della legge 06.08.2008 n. 133”; 2) mozioni consiliari sulle “Misure per fronteggiare la povertà alimentare – Welfare di prossimità – Richiesta di adesione del Comune di Messina al progetto di Reddito Alimentare” e sulla “Condanna violenze in Iran”.