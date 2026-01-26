Messina: controlli straordinari dei Carabinieri, 2 arresti e 7 denunce per vari reati

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i controlli nei confronti dei soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi nel centro del capoluogo peloritano arrestando, a vario titolo, 2 persone già note alle Forze dell’ordine. In particolare, sono stati tratti in arresto due soggetti che – pur essendo sottoposti, per diversi reati, agli arresti domiciliari e alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali – sono risultati nel tempo inottemperanti alle prescrizioni e, per tale motivo, erano stati segnalati dall’Arma alla locale Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’aggravamento delle misure con il trasferimento in carcere.

Nell’ambito dei controlli in argomento, un’altra persona è stata segnalata alla Prefettura di Messina quale assuntore di stupefacenti, poiché trovato in possesso di modica quantità di marijuana, detenuta per uso personale, altre cinque sono state denunciate per furto di energia elettrica, in quanto avevano realizzato degli allacci diretti alla rete di distribuzione o avevano manomesso i contatori e, infine, un soggetto è stata deferito per violazione della normativa relativa al gioco d’azzardo.

Inoltre, a seguito di controllo effettuato in una pasticceria del centro cittadino, sono stati rinvenuti alimenti vari, risultati privi di tracciabilità e congelati/conservati in violazione delle norme sanitarie che, per tale motivo, sono state sequestrati e distrutti mentre, a carico del titolare dell’attività, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di € 23.500,00. I controlli sono stati effettuati con l’ausilio di personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi (CT), del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, del Reparto Tutela Agroalimentare Carabinieri di Messina e tecnici della società E-Distribuzione.