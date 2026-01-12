Messina, controlli nel weekend: quattro arresti per vari reati

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i controlli nei confronti dei soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi nel centro del capoluogo peloritano, arrestando a vario titolo 4 persone già note alle Forze dell’ordine. In particolare, si è trattato di tre soggetti che – pur essendo sottoposti, a vario titolo, agli arresti domiciliari per “atti persecutori” ed “estorsione” – sono risultati nel tempo inottemperanti alle prescrizioni a carico di ciascuno di essi, talché l’Autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento delle misure con il trasferimento in carcere.

Ai predetti si è aggiunto anche un quarto soggetto, che era gravato da un pregresso “divieto di avvicinamento alla persona offesa” ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.