Messina, contrada Casucelli: “grave rischio per la sicurezza lungo la strada comunale di Larderia Inferiore”

“Contrada Casucelli (Larderia Inferiore). Ancora oggi, nel territorio comunale di Messina, si è costretti ad assistere a scene indegne di un Paese civile. Un’intera comunità che vive e lavora lungo la strada comunale di accesso alla contrada Casucelli è quotidianamente esposta a un grave e concreto rischio per la pubblica incolumità. Il muro di contenimento a presidio della sede stradale, ormai visibilmente compromesso, potrebbe collassare in qualsiasi momento, mettendo seriamente in pericolo residenti, lavoratori e automobilisti”, è quanto scrive in una nota Rinascita Messina ed il Comitato Messina 3S.

“Alla criticità strutturale del muro si sommano ulteriori fattori di rischio:

a) il forte degrado del manto stradale;

b) la totale assenza di una corretta regimentazione delle acque meteoriche, che aggrava le condizioni di instabilità del versante;

c) l’inefficacia dei lavori provvisionali di consolidamento eseguiti dall’Amministrazione comunale circa due/tre anni fa, rivelatisi insufficienti, temporanei e privi di una visione strutturale.

Una situazione che si protrae da troppo tempo, nel silenzio e nell’abbandono, e che configura una chiara violazione del diritto alla sicurezza dei cittadini. Non è accettabile che la risposta delle istituzioni si limiti alla semplice affissione di un cartello di “Pericolo di frana”, in una inaccettabile logica di scarico delle responsabilità, che restano invece integralmente in capo all’Amministrazione comunale e al Sindaco, quali soggetti responsabili della strada e della salvaguardia dell’incolumità pubblica”, rimarca la nota.

Il Comitato Messina 3S e il Movimento Rinascita Messina dichiarano “di seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione e si riservano di attivare ogni iniziativa necessaria presso le sedi competenti, affinché vengano finalmente realizzati interventi strutturali seri, definitivi e non più rinviabili, a tutela degli abitanti della zona”.